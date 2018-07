00:00 · 14.07.2018

"Polícia Federal, Polícia Civil/CE, quanto mais concurso pra polícia, melhor!" - João Paulo Diniz - Fortaleza/CE - Matéria: Polícia Civil no aguardo (Tira-dúvidas)

E vem mais concurso para segurança pública em breve, João Paulo. Ao que tudo indica, a autorização do aguardado novo concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por parte do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), pode ocorrer a qualquer momento. Acontece que somente em dois dias, o processo teve 23 avanços internos, sendo nove na última terça-feira, 10 de julho, e mais 14 na quarta, dia 11. Atualmente, a proposta está em análise na Coordenação Geral Jurídica de Recursos Humanos do MPDG. A expectativa pela publicação da portaria autorizando o certame é grande, uma vez que a intenção da PRF era liberar o edital até junho, o que acabou não se concretizando em virtude de uma negociação com o ministério, no sentido de permitir a ampliação a oferta de vagas.