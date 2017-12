Tira-Dúvidas

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 00:51

"Esperava um concurso da PF ou PRF esse ano, pelo visto aguardaremos mais em 2018" (Pedro Martins - São Luís/MA - Matéria: PRF já tem edital pronto para 1.300 vagas e salário de R$ 9,4 mil)

Pedro, infelizmente a falta de concurso púbico é preocupante para a direção do órgão. Em declaração à imprensa, no último dia 1º de dezembro, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Antônio Borges Dias, disse que a corporação pode entrar em colapso, no decorrer de 2018, caso não seja autorizada a realização do seu novo concurso público. De acordo com ele, a carência de pessoal, que atualmente já é de 2.800 policiais, deve chegar a 4.800 até o final do 2018. Enquanto isso, o pedido de autorização do certame continua parado no Ministério do Planejamento desde o dia 1º de junho. Vale lembrar que a PRF já conta com uma minuta do edital pronta, elaborada desde o final de 2016, com o objetivo de permitir que o concurso seja iniciado imediatamente.