Tira-Dúvidas

00:00 · 07.07.2018

"Não gostaria de morar na fronteira do Brasil, mas uma aprovação no concurso da polícia é uma grande oportunidade?" - Cássio Simão - Fortaleza/CE - Matéria: Polícia Federal encerra inscrições nesta segunda-feira

Cássio, as inscrições para a Polícia Federal foram encerradas, mas se você deseja se preparar para um concurso na área de segurança pública, cresce a expectativa pela realização do novo concurso público da Polícia Civil do Ceará (PC/CE), anunciado em 22 de fevereiro pelo governador Camilo Santana. Na ocasião, o governador adiantou que o certame será para os cargos de delegado, escrivão e inspetor, mas não antecipou a oferta de vagas que serão oferecidas. Com isto, a tendência é de que a seleção possa ser iniciada, finalmente, no decorrer do segundo semestre. O primeiro passo para a seleção já havia acontecido no último dia 31 de janeiro, quando publicada, em diário oficial, a liberação de verbas complementares para a realização do certame.