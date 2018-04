00:00 · 28.04.2018

"Mas não existe um prazo que imponha um limite para que o concurso seja lançado? " - Gustavo Alencar - Fortaleza/CE - Matéria: PF confirma distribuição (Tira-dúvidas)

Gustavo, foi publicada, no Diário Oficial da União do dia 20 de abril, a portaria de autorização para o concurso da Polícia Federal (PF) destinado a preencher 500 vagas. Esse documento é que estipula um prazo de até seis meses para publicação do edital de abertura da seleção e também estabelece a distribuição dos postos: serão 150 para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Embora a portaria estipule um prazo de seis meses, ou seja, até outubro, para a publicação dos editais do concurso da Polícia Federal, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann anunciou, nesta semana, que a liberação deve ocorer antes, ainda neste semestre. O o orçamento da pasta para 2018 será de R$ 2,7 bilhões e não haverá contingenciamento das verbas.