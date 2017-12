00:00 · 23.12.2017

"Falam na Polícia Rodoviária para 2018 e eu espero que saia a Polícia Federal também!" (Felipe Rossi Almeida - Fortaleza/CE - Matéria: Tira-dúvidas: PRF pode entrar em colapso)

Felipe, em um ano com uma série de bons concursos públicos previstos, um dos mais aguardados para ocorrer em 2018 é o da Polícia Federal (PF). Em pauta desde 2016, a seleção é considerada essencial, uma vez que já conta com amparo legal para ter prioridade, já que, desde 2014, os concursos da corporação não necessitam mais de autorização por parte do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). A necessidade de contratações é reconhecida até mesmo pelo novo diretor-geral da PF, Fernando Segóvia, que em novembro admitiu que há carência de servidores, em especial para a carreira de delegado.

A corporação pretende preencher nada menos do que 1.758 postos, sendo 600 para o cargo de escrivão, 600 para agente, 491 para delegado e 67 para perito.