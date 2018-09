Tira-Dúvidas

00:00 · 15.09.2018

"Boa sorte a todos os concorrentes. Em breve tem a prova da PF" - Raone Carneiro - Fortaleza/CE - Matéria: 1.996 vagas são esperadas para a PC/CE, Pefoce e PRF

Dezenas de milhares de candidatos prestam, neste domingo (16), em todo o País, as provas objetiva e discursiva do concurso da Polícia Federal (PF) destinado a preencher 500 vagas. Estão em disputa cinco cargos: delegado (150 postos), perito criminal (60), escrivão (80), papiloscopista (30) e agente (180).

Às vésperas da avaliação, o JC Concursos ouviu o especialista Gabriel Granjeiro, que é diretor do Gran Cursos Online. Ele deu três dicas: É interessante seguir com intensidade alta, mas sem prejudicar o sono do candidato, pois agora não é hora de arriscar ficar sem dormir. Revisar tudo ou apenas parte do conteúdo? Depende da dificuldade e do tempo disponível de cada um. A tensão é normal. A dica aqui é ocupar-se estudando, fazendo o seu melhor, cumprindo o seu planejamento.