Tira-Dúvidas

00:00 · 05.05.2018

"Não sou formada, teria alguma outra oportunidade para quem tem apenas nível médio?" - Vívian Pereira - Aracati/CE - Matéria: 27 ofertas para oficial da Marinha em diversas áreas

Vívian, a Marinha vai abrir, na segunda-feira (7), as inscrições do concurso que vai selecionar 31 jovens para ingresso nos cursos de graduação da Escola Naval (EN), localizada na cidade do Rio de Janeiro. O cronograma anterior previa o início do prazo no dia 3 de maio. Do total de vagas, 19 são para concorrentes do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados devem ter ensino médio completo e idade entre 18 e 22 anos (em 1º de janeiro de 2019, ano de início da formação). As inscrições poderão ser registradas até 11 de junho, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O valor da taxa é de R$ 100. O ciclo escolar se estende por quatro anos, em regime de internato. Ao fim do curso, os aprovados assumirão o posto de segundo-tenente, com salário de R$ 7.082.