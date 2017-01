Tira-Dúvidas: IBGE deve abrir concurso

00:00 · 14.01.2017

"Será que vão abrir as 82 mil vagas previstas?" - Antônio Elvis da Costa - Juazeiro do Norte - Matéria: 2017: IBGE e Receita abrirão concursos

Elvis, o Censo Agropecuário, cancelado em 2016, deve ser feito este ano e, com isso, será feito o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com 82.050 vagas temporárias. A realização do censo já consta no Orçamento Federal sancionado pelo presidente da República. Constantemente vinha sendo discutido no Senado Federal a importância deste censo para o país. O presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro, já argumentou que o último Censo Agropecuário aconteceu apenas em 2006 e que deveria ter sido feito pelo menos cinco anos depois, em 2011, o que não aconteceu. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado tinha apontado a urgência na realização deste censo, já que "tal como na vida, pelo menos a dos precavidos e bem planejados, exames periódicos de saúde são essenciais".

