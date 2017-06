00:00 · 10.06.2017

"Quais outros órgãos federais posso me preparar para prestar concurso?" - Saulo Costa Borges - CE- Matéria: Tira-dúvidas: PRF aguarda autorização

Saulo, além do pedido de abertura de concurso enviado pelo Banco Central cujos detalhes você lê na página 3, o Ibama é outro órgão que enviou requerimento ao Ministério do Planejamento para abrir seleção.

O pedido solicita 1.529 vagas, sendo 680 para chances em aberto e 849 para as que ficarão vagas no decorrer dos próximos três anos. Essas oportunidades de reposição servirão para preencher as futuras aposentadorias e não deixar o instituto com um quadro de pessoal defasado. As 680 oportunidades estão distribuídas entre as carreiras de analista ambiental (500) e analista administrativo (180). Já as demais 849 chances se destinarão ao preenchimento de todos os postos que ficarão em aberto, como o de técnico administrativo. Os cargos de analista exigem nível superior, enquanto a colocação de técnico administrativo aceita nível médio.