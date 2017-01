Tira-Dúvidas: Falta servidor na Receita

00:00 · 21.01.2017

"Vão abrir vagas para auditor da Receita?" - Leonor Guimarães - Fortaleza/CE - Matéria: 2017: IBGE e Receita abrirão concurso (edição de 29/10/2016)

Leonor, um levantamento de pessoal do Poder Executivo mostra que a Receita Federal do Brasil (RFB) tem uma situação crítica em seu quadro de pessoal. O órgão tem nada menos do que 19.789 vagas em aberto que precisam ser preenchidas por meio de concurso e, deste total, 9.575 são para analista e 10.214 para auditor. Para este ano está prevista uma seleção com 400 oportunidades para a RFB, mas este número é extremamente inferior ao que o órgão necessita neste momento. Ou seja, o concurso da Receita Federal é considerado de urgência e precisa ser aberto o mais rápido possível, como vem sendo apontado pelas categorias. O processo seletivo está previsto no Orçamento Federal sancionado pelo presidente da República. Agora, o próximo consiste no aval por parte do Ministério do Planejamento.

