Tira-Dúvidas

00:00 · 08.04.2017

"Quando vai sair o edital do IBGE? Será este mês?" - Felipe Maia - Fortaleza/CE - Matéria: IBGE define banca para concurso de 26.440 vagas

Felipe, a espera está chegando ao final para quem pretende participar do concurso que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já foi definido que as 26.010 vagas temporárias serão distribuídas em dois editais com datas definidas: o primeiro sairá no dia 10 de abril e o outro no próximo dia 24. Na segunda-feira (10) sairá um certame com 1.071 postos, enquanto no final do mês serão publicadas as outras 24.939 ofertas. Do total de oportunidades, o Ceará deve ser contemplado com 1.314 vagas, distribuídas entre os cargos de recenseador (1.004), analista censitário (5), agente censitário administrativo (22), agente censitário regional (19), agente censitário de informática (8), agente censitário municipal (54) e agente censitário supervisor (202). As contratações são temporárias.