Tira-Dúvidas: Correios - expectativa

"Faltam servidores e faltam agências, por isso o serviço é tão precário" - Patrícia Castro - Sobral/CE - Matéria: Correios: pressão por concurso

Patrícia, é grande a expectativa para que os Correios finalmente realizem o aguardado concurso em 2017. A seleção deve ter chances para cargos de nível médio distribuídas em diversos Estados. Como o órgão está em fase do plano de demissão voluntária, é bem provável que os preparativos do certame retornem após tal etapa. De acordo com a assessoria de imprensa da estatal, "com relação ao concurso público, o dimensionamento da força de trabalho não foi concluído e somente após a conclusão desses estudos será possível identificar a real necessidade de efetivo para realização de um novo certame". A categoria vem pleiteando a realização do concurso dos Correios devido à grande defasagem de pessoal, que tem afetado a prestação de serviços da instituição. Uma carência de 20.000 servidores é o que tem os Correios.

