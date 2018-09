Tira-Dúvidas

00:00 · 22.09.2018

"Concursos da área bancária e no Ceará são sempre bem-vindos" - Tibúrcio Pires - Baturité/CE - Matéria: Banco do Nordeste lança edital com 700 vagas

Tibúrcio, sem dúvida esse concurso é muito bem-vindo para os cearenses. Vale ressaltar que foi publicada retificação do edital do concurso que oferece oito vagas efetivas e forma cadastro reserva com 692 nomes. O documento de retificação altera as cidades contempladas nos Estados de lotação. As chances para especialista (nível superior) continuam lotadas apenas na cidade de Fortaleza. As ofertas para analista (nível médio) estão distribuídas entre 11 Estados. No Ceará, foram contempladas cidades como Acaraú, Aquiraz, Aracati, Barbalha, Baturité, Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, Fortaleza, Granja, Horizonte, Iguatu, Itapajé, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixadá, Russas, entre outras.