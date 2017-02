Dicas de Concursos

00:00 · 04.02.2017

Em março de 2011 redigi um artigo ("O que é a lei se o major não quiser?") falando especificamente sobre a suspensão dos concursos que, naquela época, estava sendo adotada pelo governo federal. Mais de cinco anos se passaram e o fantasma da suspensão continua pairando sobre as mentes de milhares de concurseiros.

Cancelar ou suspender concursos são medidas não apenas impopulares e preocupantes, mas, na maioria dos casos com consequências graves, desde o prejuízo à arrecadação até a lentidão da máquina pública. Além, claro, dos desdobramentos causados pelo desgaste emocional, especialmente para aqueles que foram aprovados e vivem na incerteza da posse.

Estar bem preparado para prestar concursos não é apenas um diferencial para os candidatos, pode-se dizer que é uma obrigação. São muito raros os candidatos que são aprovados na primeira tentativa e me arrisco a dizer que são inexistentes aqueles que são aprovados sem terem se preparado minimamente antes.

Ainda acredito que os concursos são a melhor forma de seleção. Obviamente, têm muitas falhas, como tantos outros processos de seleção que existem, mas acredito que são uma forma idônea de avaliar o mérito dos candidatos .

A visão do serviço público, para muitos, ainda é aquela das repartições nas quais não chegou qualquer desenvolvimento e tecnologia e nas quais os funcionários atendem de mau-humor, quando atendem. Mas desde que concursos foram implementados o cenário mudou. As provas reduzem os apadrinhamentos ou indicações políticas e ajudam a melhorar na qualidade geral do serviço prestado.

Continue se preparando, utilize técnicas de estudo. Suas preferências pessoais irão moldar as melhores estratégias e os resultados virão quanto mais intimidade tivermos com as técnicas, mesmo que demore um pouco. Algumas dicas que costumo dar são para, se for possível, assistir às aulas com todo afinco que puder. Ter um professor para tirar dúvidas e ajudar na explicação de alguns conceitos é uma oportunidade que pouca gente tem; se for o caso, aproveite. Ler livros, códigos, doutrina, súmulas, leia todo material que puder de suporte ao seu estudo. Faça resumos dessa literatura para sempre retomar o conteúdo e não deixar nunca de fazer exercícios, que são a melhor ferramenta de treino.

Procure maneiras de sempre investir em seu preparo emocional tanto quanto seu preparo intelectual. Busque se organizar. Manter-se focado e flexível para eventuais mudanças de plano - elas virão - e tenha a consciência de que o projeto que traçou para sua vida é recompensador. Não se deixe desmotivar.

William Douglas é juiz federal, professor universitário, palestrante e autor de mais de 40 obras