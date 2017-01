Dicas: Planos turbinados

00:00 · 28.01.2017

A vida é feita de escolhas e decisões, e dar o primeiro passo rumo a um novo caminho é fundamental. Não há como não se levar em consideração a importância desse momento decisivo.

Repense seus planos para 2017 e inclua dar o primeiro passo rumo à carreira pública. Saia do "eu sonho tornar-me funcionário público" para o "eu vou estudar e dedicar-me o suficiente para conquistar uma vaga no funcionalismo público". É querer, é renovar todos os dias o compromisso com a sua meta.

Recuse-se a não ter o que sonhou para sua vida. Recuse-se em não estar no seu lugar de direito, no cargo público que lhe trará satisfação profissional.

Dê o primeiro passo, estude e não desista. Chegará uma hora que todo esse esforço terá valido a pena.

Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas vale a pena repetir: os esforços e obstáculos são passageiros, o cargo é para toda a sua vida.

A preparação para concursos públicos requer do candidato disciplina, constância e dedicação nos estudos. Não há espaço para reclamações. Ao escolher um concurso, há espaço somente para estudo focado, organizado e planejado.

Sabemos que é muito difícil manter o foco e o entusiasmo nos estudos quando não temos um edital ou previsão de concurso, mas você deve manter atitudes otimista, deve saber qual é seu grande objetivo na vida e ter muito claro tudo o que poderá acontecer na sua vida a partir da posse no concurso público que você está dedicando seu tempo e energia. Isso ajudará você a passar por esses períodos de incerteza.

Esse é um excelente momento, por exemplo, para iniciar ou intensificar os estudos para um concurso que tenha previsão de abertura para o primeiro semestre de 2017.

Se o edital ainda não foi publicado, você poderá basear-se no último edital para relacionar os conteúdos e etapas do concurso e, com base nisso, iniciar seu planejamento montando um calendário para relacionar suas atividades fixas (trabalho, lazer, atividades físicas etc.), seus horários de estudos (aulas, estudo em casa, revisão e simulados) e eventuais compromissos. Vale lembrar que devem ser respeitados os horários de sono, alimentação e os intervalos durante a preparação, para que esse estudo resulte em aprendizado.

Enquanto a maioria dos candidatos prefere aguardar a saída do edital para iniciar seus estudos, pense o quanto você sairá na frente dessa maioria iniciando sua preparação antes de o concurso ser aberto.

Turbine seu plano de vida para 2017 e comemore todos os outros dias do resto da sua vida sendo funcionário público!

William Douglas é juiz federal, professor universitário, palestrante e autor de mais de 40 obras