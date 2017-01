Dicas: E se duvidarem de você?

00:00 · 14.01.2017

Você já se deparou com alguém em sua vida que duvidou da sua capacidade de atingir algum objetivo? A situação se agrava quando a manifestação surge de alguém próximo, alguém que amamos, como familiares e amigos. Ser posto a prova por alguém que admiramos é algo que pode nos abater de forma irreparável. Apresentarei três atitudes que podem te proteger do efeito destruidor causado pela opinião alheia que tem colocado em cheque sua capacidade de vencer na vida.

A primeira atitude é praticar a empatia. É preciso entender que às vezes, as pessoas duvidam de você sem perceber o que estão fazendo. Elas agem conforme o aprendizado que tiveram na vida. Lembro-me da minha mãe que sempre duvidava da minha capacidade. Suas palavras negativas me afetavam demais, até o dia que entendi que esse havia sido o aprendizado que tivera dos seus pais. A educação é algo impressionante. O que aprendemos repassamos. Quando somos motivados, aprendemos a motivar. Quando somos desanimados, aprendemos a desanimar. Um exercício de empatia pode te ajudar a se colocar no lugar dessa pessoa e entender que suas razões para agir dessa forma são mera consequência do que ela aprendeu ao longo da vida. Logo, o que ela acha de você é apenas a percepção que ela tem com os valores que ela desenvolveu ao longo da sua vida.

A segunda atitude é assumir o controle sobre o poder das palavras. Você precisa entender que nós temos a capacidade de aceitar ou não as opiniões desanimadoras das pessoas. Existe um pensamento popular de que a palavra tem poder e isso é um fato. Mas a grande questão é: com quem está esse poder? Com quem fala ou com quem ouve? Se você for daqueles que acreditam no poder de quem fala provavelmente seu estado emocional será facilmente influenciado pelas palavras dos outros. Agora, se você resolve ter uma atitude emancipatória em relação ao poder das palavras e decide que todo o poder está com você que ouve, tudo muda.

A terceira atitude está atrelada a chamada fé pessoal. Fé pessoal é autoconfiança. Tem a ver com o que você pensa sobre si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: a única opinião que importa na sua vida é a que você tem de si mesmo. O mundo todo pode duvidar, mas se você acreditar, conquistará o que quiser. Repito, você é quem decide se pode ou não fazer. É você quem escolhe se tem capacidade ou não de conquistar o que quer. Se não acreditar em si mesmo, por mais que outros acreditem, nada mudará na sua vida. Agora, se você acreditar e si mesmo, por mais que o mundo todo duvide, isso não fará diferença alguma na sua vida. Com estas atitudes eu tenho certeza que você conquistará todos os seus objetivos e neutralizará qualquer opinião desacreditadora acerca da sua pessoa.

Daniel Sena, professor de direito constitucional e especialista em concursos públicos