Dicas de Concursos

00:00 · 05.05.2018

Como construir um resumo eficiente de forma correta e rápida? Esta é a dúvida da maioria das pessoas que ingressam na jornada de tentar passar em um concurso público. É importante dizer que o resumo deve ser realizado pelo próprio estudante - mesmo que tenham resumos prontos à venda para várias disciplinas. Isso porque você aprende a resumir na prática e memoriza e aprende o conteúdo enquanto estiver escrevendo o seu resumo.

Muitos especialistas garantem ainda que escrever à mão é mais proveitoso para a aprendizagem e memorização que criar em computador ou outro dispositivo eletrônico. Isso porque o cérebro é criativo e faz associações mais facilmente em textos em que a letra é diferenciada.

Como criar um resumo em 10 minutos - Vejamos algumas etapas:

Tudo começa com a leitura do texto original e a aprendizagem deste conteúdo. Adote uma postura de atenção sempre que estudar o texto base. Leia mais de uma vez até compreendê-lo. Se passar para a fase da produção do resumo sem ter aprendido o conteúdo original, as chances de escrever um resumo incorreto ou incompleto são grandes. Leia tudo com atenção, destaque partes importantes e partes que estão interligadas e leia tudo mais de uma vez.

Faça um resumo mental, antes de escrever, considerando os pontos principais e uma sequência de começo, meio e fim, assim como qualquer outro texto.

Destaque sempre as ideias principais do texto original e detalhes que podem ser cobrados na prova.

O tamanho do resumo depende do tamanho do conteúdo original. Quando é muito extenso, é indicado fazer mais de um resumo para os assuntos internos do conteúdo maior. Faça sempre resumos por tema.

Começo, meio e fim, considerando os pontos de maior destaque, sempre em frases curtas. Não esqueça de considerar os conceitos principais, datas (quando houver) ou numerações (como é o caso de leis, por exemplo). Esta é a fórmula para um resumo de sucesso.

Começo = do que se trata o resumo ou o assunto, ou ainda o conceito principal.

Meio = detalhes significantes, desencadeamento de ideias e desenvolvimento do assunto.

Fim = conclusão ou deixa para o próximo assunto.

Uma boa técnica é criar resumos de um a três parágrafos curtos. Não se exceda!

Numere os seus resumos conforme os conteúdos que vêm aprendendo ou conforme os temas que aparecem em ordem no texto base estudado.

Thiago Cabral é auditor-fiscal do Estado de Santa Catarina, coach e professor