Dicas de Concursos

00:00 · 14.10.2017

Passar em um concurso público é o objetivo de boa parte dos brasileiros.

E mesmo com a crise política e financeira que assola o país, a estabilidade e bons salários da carreira pública fazem com que milhares de candidatos estudem por meses a fio para obterem a aprovação.

Contudo, passar em um concurso público não é tarefa fácil: além da grande quantidade de concorrentes, há uma quantidade imensa de conteúdos e disciplinas a compreender e memorizar em pouco tempo.

Pensando nisso, decidi sugerir 10 dicas estratégicas que considero vitais para sua aprovação. Confira!

1. Utilize Mapas Mentais - Sua memória visual tem grande importância para a aprovação. Os mapas mentais partem de uma ideia principal e ramificam os assuntos menores de um determinado conteúdo. Com essa técnica é possível desenhar, colocar símbolos e cores diferentes, pois, afinal, se trata de uma imagem, de um resumo por figuras, que promove a memorização e a criatividade. Pela grande eficiência na memorização, os mapas mentais caíram há muitos anos no gosto dos candidatos. Não despreze-os!

2. Planeje-se - Uma vez que decidiu prestar um concurso público - e esta é uma decisão que deve ficar clara em sua mente - é hora de planejar os seus estudos. Após uma leitura completa do edital, faça anotações e esquematize as partes mais importantes. Depois, faça um planejamento (pode ser em planilha) com todo o conteúdo dividido pelo tempo que tem antes da prova. Mas seja realista: não adianta querer abraçar o mundo. Respeite as suas necessidades (sono, alimentação etc.) e seus demais compromissos.

3. Organize seu tempo - Separe um espaço para estudos em sua casa, sem interrupções e em condições adequadas. Mantenha o seu material organizado para não perder tempo - um recurso importante para o candidato. Como dito acima, utilize ferramentas para gerir seu tempo, não apenas considerando as suas horas de estudo, mas suas outras atividades do dia. Não se sobrecarregue, pois isso causa o efeito bola de neve.

4. Faça exercícios - Esta dica tem duplo sentido: fazer os exercícios referente ao conteúdo do edital e fazer exercícios físicos. É comum os candidatos sentirem desconforto durante o período de preparação. A tensão pode impactar o corpo, atrapalhando a rotina e as horas de descanso. Faça alongamento e exercícios regulares. Já quanto aos exercícios referentes aos assuntos da prova, eles jamais devem ser negligenciados. São uma forma de você ensaiar situações possíveis na hora das avaliações. (continua na próxima semana)

Eduardo da Rocha é auditor-fiscal (ICMS-PE), coach e professor de legislação tributária