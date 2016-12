Dicas: Controlar a ansiedade

00:00 · 31.12.2016

Se existe uma coisa que atrapalha a vida de quem está em busca de algum objetivo é a tal da ansiedade. A ansiedade é um verdadeiro ladrão de energia. Quando estamos ansiosos nossa cabeça não para de tagarelar. É como se existisse um verdadeiro congresso internacional dentro da nossa mente. A ansiedade é provocada por uma série de pensamentos atrelados à sensação do medo. Geralmente, quando estamos ansiosos, na verdade estamos com medo de não dar certo algo que desejamos. Você já se sentiu assim?

Na minha caminhada percebi a ocorrência de três ansiedades que sempre apareciam quando eu estudava para concurso: antes do edital, antes da prova e no momento da prova.

A primeira ansiedade é no decorrer dos estudos antes do edital. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: professor, quando sai o edital X? Preocupar-se com a publicação do edital é característica primeira de quem está ansioso. Contudo, quem se preocupa com a saída do edital não tem tempo para se dedicar ao que realmente importa, que é estudar. Preocupe-se mais com a preparação do que com o resultado. Quem se preocupa com a preparação acaba se ocupando com a principal ferramenta de controle da sua ansiedade, que é o estudo. Quando sua mente estiver muito ansiosa com o edital, olhe-se no espelho e se pergunte: se o edital sair hoje, eu estarei preparado? É muito provável que sua resposta será "não".

A segunda ansiedade que sempre me perseguiu foi a ansiedade pré-prova. Sabe aquela sensação de que você não sabe nada? Nada é pior do que o dia que antecede a prova. Eu tinha uma grande dificuldade para dormir no dia anterior da prova. Mas sabe como resolvia isso? Eu percebi que quando sentava para estudar no dia-a-dia sempre sentia um pouco de sono. Não existe nada mais poderoso para dar sono do que sentar para estudar.

A terceira ansiedade que pode te prejudicar é a que surge no momento da prova. Essa sem dúvidas é a pior de todas. Se você não estiver bem, emocionalmente, no momento da prova, nenhum conhecimento que você tiver será suficiente para que tenha um bom desempenho. Como fazia para controlar minha ansiedade no momento da prova? Primeiro, eu sempre levava algum material para estudar antes de começar a prova. Não leve um livro com 1.000 páginas. Apenas leve um resuminho dos principais temas que você acredita que cairão no exame. Outra coisa que sempre fiz foi respirar fundo, com o diafragma (respiração profunda que infla a barriga ao invés do peito). Além disso, eu sempre começava a prova depois que todo mundo já tinha começado, ficava uns dois minutos folheando a prova para entrar no meu mundo totalmente concentrado. Existe uma parte de você que é muito poderosa e que te ajudará a conquistar o que quiser.

Daniel Sena, professor de direito constitucional e especialista em concursos públicos