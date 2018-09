Dicas de Concursos

00:00 · 22.09.2018

A revisão é aquela etapa que não pode faltar na sua preparação para o concurso público. Mas e a qualidade do ato de revisar? Você sabe como fazer? Para que serve a revisão? Abaixo cito cinco formas de turbinar os seus estudos apenas se empenhando em revisar de maneira assertiva.

Revise todos os dias - Não adianta estudar um assunto hoje e revisar daqui a duas semanas. Não adianta revisar depois que já estudou muitos temas de uma só disciplina. Revisão é uma forma de ajudar a sua memória manter o conteúdo aprendido. Desta forma, a primeira etapa é aprender um assunto muito bem delimitado, testar seus conhecimentos e resolver as suas dúvidas sobre ele. E é preciso revisar no mesmo dia que estudou e montar uma frequência de revisão para os mesmos assuntos.

Use diferentes fontes em sua revisão - Você é daquelas pessoas que sempre revisam o conteúdo pelo resumo elaborado? Saiba que isso reduz muito as possibilidades que a revisão tem a lhe oferecer. A dica é usar diferentes materiais de estudo para revisar - apostila, podcasts (gravações suas), mapas mentais, exercícios, resumos feitos à mão, etc.

É certo que no resumo constam de forma sintética o que de fato é importante, mas vale a pena fazer o cérebro se exercitar na hora de memorizar. Isso ajuda a vencer o tédio. É importante compreender bem o assunto e não ter dúvidas para não ter problemas com os materiais e as informações.

Crie uma rotina de revisão - Eu sempre costumo falar da importância da revisão no processo de memorização e como determinar a frequência da revisão. Mas vale ressaltar o seguinte: é importante criar uma frequência de revisão, conforme os princípios de memorização, para criar um hábito para o cérebro. Se você estudou um assunto hoje, revise hoje; revise novamente depois de quatro dias; e depois de uma semana; todos os meses e pouco antes da prova. Mantenha a memória fresca e aumente as suas chances!

Crie desafios ao Revisar - Existem métodos diferentes e materiais distintos que você pode usar. Além disso, que tal criar dificuldades na revisão? Por exemplo, no bloco de assuntos estudados, escreva uma palavra que identifique o assunto e sorteie entre os demais. Isso tem que "startar" todo o conteúdo, sem que você veja no material. Outra dica é fazer perguntas a si mesmo sobre o assunto - é o caso da técnica da interrogação elaborativa.

Use métodos diferenciados - Você pode ainda usar métodos diferenciados, que ajudem a memorizar e a fixar cada assunto. Outra dica é usar métodos diferentes de revisão em disciplinas distintas, pois isso cria um padrão que será identificado pelo cérebro.

Thiago Cabral é auditor-fiscal, coach e professor especializado em concursos públicos