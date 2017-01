Cinco táticas para ganhar uma discussão em 2017

00:00 · 14.01.2017

Discussões são inevitáveis, eventualmente alguém vai discordar de você a ponto de que as duas partes sintam a necessidade incontrolável de provar que o outro lado está errado, é um sentimento profundo que motiva acadêmicos e familiares a esquecerem as boas maneiras e falarem mais alto. O segredo para ganhar uma dessas partidas de enfrentamento de ideias? Ignore esse sentimento e aja racionalmente.

1. Não tente ganhar

Atacar as ideias das pessoas leva elas a entrarem num modo de lutar ou fugir, e quando eles estão alterados é impossível convencê-los do seu ponto de vista. Para vencer uma discussão, você não pode deixar que ela se transforme numa luta. Se você quer ser convincente, pratique a técnica da "Concordância Extrema". Trata-se de pegar o raciocínio da outra pessoa e levar eles até a sua conclusão lógica, que é, muitas vezes, absurda. A técnica consiste em levar a ideia ao extremo sem nunca discordar com ela, ao mesmo tempo em que você mostra que ela está errada.

2. Seja civilizado

Debates não são racionais. Por isso, respeite a perspectiva da outra pessoa por mais ridícula que ela seja. A partir daí é possível construir a confiança necessária para mostrar o seu ponto de vista para a outra pessoa.

3. Seja confiante

As pessoas não ouvem a pessoa mais inteligente. Ouvem quem age como se estivesse certo. Para escolher um lado numa discussão, as pessoas costumam procurar sinais estereotipados de expertise em características como gênero, extroversão, raça e nível de confiança, ao invés de prestar atenção no que está sendo dito.

4. As pessoas concordam

O livro "Influência: A Psicologia da Persuasão" afirma que a "prova social" é uma das melhores táticas para que as pessoas vejam as coisas do seu jeito. Mostra que as pessoas concordam com as coisas mais absurdas se acreditam que todo mundo acredita nisso.

5. Vá além das anedotas

Se você quer ser levado a sério precisa ter dados, ou seja, uma reunião de anedotas validada pelo poder da ciência. Se não estiver a sua disposição, use o consenso. Se as pessoas acreditam que a manteiga é o segredo para perder peso, confie no peso da maioria.