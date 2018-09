Cinco formas de lidar com chefe incompetente

00:00 · 22.09.2018

Todos têm uma opinião sobre o que forma um bom líder. Se você acabou de começar em um emprego e trabalha com um chefe que não considera competente ao posto, o que você deve fazer? Primeiro: não desista (ainda). Existem diversas maneiras de fazer com que a relação entre vocês funcione. Confira:

1 - Seja um recurso

Ao invés de ver o seu chefe como um obstáculo, encare essa relação profissional com uma mentalidade aberta e positiva. O que pode parecer deficiências em seu chefe podem realmente ser oportunidades para complementar o seu estilo de gestão.

2 - Tenha humildade

Você pode saber mais em uma determinada área ou disciplina, mas você não sabe tudo. Portanto, ao aprender a gerenciar o relacionamento entre você e seu novo chefe acabará por ditar o nível de seu sucesso. Conhecimento leva você até a porta, mas relacionamentos podem abrir essa porta para você.

3 - Gerencie

Se você desenvolver capacidade de treinar o seu chefe em áreas onde você é mais experiente, você será visto como um trunfo da equipe e não um profissional passivo na equipe. Em vez de dizer ao chefe o que ele deve ou não fazer, fale sua declaração na forma de uma sugestão. Dessa forma, você passa a preservar a autoridade dele e "planta as sementes do sucesso" na mente do chefe. Pode não haver um monte de glória no presente, mas você vai ter a capacidade de influenciar o sucesso da equipe.

4 - Perdoe

Seu chefe não vai saber o que você sabe. Lembre-se, este é um novo relacionamento. As primeiras impressões são filtradas por meio de critérios de cada pessoa. Aprenda a olhar outras primeiras impressões, e dar o espaço para crescer. No final, gestão de relacionamentos, treinar e perdoar irá reforçar o compromisso do seu novo chefe para você.

5 - Foque no objetivo maior

Há um grande provérbio que diz: "se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está no lugar errado". Bons líderes sabem disso. Só porque uma pessoa é o chefe não significa que eles têm que ser a pessoa mais inteligente da sala. Eles podem contratar pessoas que irão adicionar valor, perícia e experiência para a equipe. Na verdade, um grande chefe é capaz de se cercar com pessoas que são mais inteligentes ou experientes, sem temer perder o seu cargo. Além disso, no mundo dos negócios, há muitas responsabilidades que cada posição é responsável. Essas coisas simplesmente vêm com a hierarquia do mundo dos negócios.