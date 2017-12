Cinco formas de destruir as chances de promoção

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 00:50

Querer uma promoção é uma ótima meta e mostra como você está investindo na sua carreira. No entanto, consegui-la pode ser mais difícil do que parece. Isso pode acontecer por diversos motivos, como a falta de recursos da empresa. Mas, em alguns casos, o seu comportamento pode estar atrasando você. Se você já tentou por diversas vezes e ainda não foi promovido, veja uma lista com 5 coisas que podem estar sabotando a sua promoção.

1. Importância das interações

A maneira como você se relaciona com colegas de trabalho, gerentes e clientes pode desempenhar um papel importante na sua possível promoção.

2. Não dar tudo de si

Para ser promovido você precisa provar seu valor aos superiores. E para conseguir isso você precisa se dedicar 100% ao trabalho que realiza. Isso não significa respirar trabalho, mas enquanto estiver no seu horário de serviço, comprometa-se com os objetivos da área e da empresa. Analise o seu comportamento e descubra em quais pontos pode melhorar.

3. Não ter iniciativa

Se você quer ser promovido, precisa mostrar seu interesse. A melhor maneira de fazer isso é ser uma pessoa pró-ativa, que toma conta das situações. Você pode fazer isso oferecendo novos projetos ou pensando em maneiras de aperfeiçoar os que já estão em andamento. Se ofereça para trabalhar em equipe e afins. Isso vai ajudar.

4. Você não gera resultados

Se você estiver estagnado e não puder oferecer nada de novo, dificilmente será promovido. Você precisa pensar em maneiras de desenvolver ainda mais o seu trabalho. Só assim seus superiores poderão ver como você é um funcionário lucrativo.

5. Você não se controla

Ter o comportamento correto no ambiente de trabalho faz toda a diferença na hora de pensar em potenciais funcionários para uma promoção. Seja uma pessoa equilibrada, faça o possível para manter a calma, tente resolver os problemas com diálogo, etc. Não existem motivos para que pessoas descontroladas, que gritam com os outros e não sabem trabalhar em equipe sejam promovidos. Seja profissional, pense na melhor maneira de lidar com as situações de trabalho.