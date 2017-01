Cegás prorroga concurso com 21 oportunidades

00:00 · 21.01.2017

Conteúdo programático inclui língua portuguesa, noções de informática, lógica e matemática , noções de direito administrativo e conhecimentos específicos

Foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro o concurso público da Companhia de Gás do Ceará (Cegás). A oferta é de 21 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR). A contratação será sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para quem tem o ensino médio, há chances para o cargo de assistente técnico nas áreas administrativo e financeiro (2 vagas + CR), programador (1 + CR), técnico em mecânica (5 + CR) e técnico em tecnologia da informação (1 + CR). O salário inicial é de R$ 3.029,92.

Aqueles que têm o nível superior podem concorrer a analista de gestão nas especialidades de administrador (2 + CR), advogado (1 + CR), analista de sistemas (1 + CR), contador (1 + CR) e economista (1 + CR), e analista técnico nas áreas de engenheiro (3 + CR) e engenheiro de segurança do trabalho (1 + CR). As remunerações oscilam entre R$ 5.557,21 e R$ 7.289,63.

Além dos vencimentos, a Cegás ainda oferece benefícios como: seguro de vida em grupo; auxílio-funeral; assistência médica; assistência odontológica; auxílio-alimentação/refeição; auxílio-creche; e auxílio ensino fundamental.

Processo seletivo

As inscrições podem ser fetias pelo site www.Cegas.Ieses.Org. Será cobrada uma taxa de R$ 75 para ensino médio e R$ 90 para nível superior.

As provas objetiva e discursiva (para os cargos de nível superior) serão aplicadas na cidade de Fortaleza no dia 12 de março. O exame objetivo será composto por 50 questões de múltipla escolha. Já a avaliação discursiva contará com uma redação.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.