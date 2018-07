Ceará: Secretaria da Cultura lança edital com 102 ofertas

00:00 · 07.07.2018

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE) divulgou o edital de abertura do primeiro concurso público promovido pela pasta. A seleção oferece 102 vagas em cargos de nível superior, além de chances para cadastro reserva.

Há oportunidades para antropólogo (2 postos), arquivista (4), bibliotecário (17), historiador (10), museólogo (4), sociólogo (2), analista de patrimônio nas áreas de Arquitetura (2), Conservação/Restauração (4) e Engenharia Civil (2) e analista de cultura nível superior em qualquer área (36), Artes Cênicas/Teatro ou Artes Dramáticas (3), Dança (3), Artes Plásticas/Visuais (3), Cinema e Audiovisual (3), Letras (2), Música (3) e Pedagogia (2).

Para as funções de analista de patrimônio, os vencimentos correspondem a R$ 2.413,45. No caso dos demais cargos, os valores são de R$ 1.343,89. No fim de carreira, os salários podem chegar a R$ 5.531,76. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais.

Além disso, os contratados terão direito a Gratificação de Desempenho de Atividade de Desenvolvimento Cultural (GDADC), no percentual máximo de 30% sobre o salário-base.

Inscrições e etapas

As inscrições começam às 8h de 24 de julho e vão até as 17h de 4 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site da Universidade Estadual do Ceará (www.uece.br/cev), organizadora da seleção. O valor da taxa de participação é de R$ 130.

A prova objetiva trará 60 questões sobre língua portuguesa, políticas culturais, fundamentos de administração pública e conhecimentos específicos. A aplicação ocorrerá em Fortaleza, em data a ser divulgada a partir de 9 de julho, no cronograma de eventos da seleção.

O processo seletivo inclui, ainda, análise de títulos, de caráter classificatório. Serão considerados diplomas de Especialização, Mestrado e Doutorado.

O concurso da Secult terá validade de dois anos, prorrogável por mais dois, a critério da pasta.

De acordo com o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba, o concurso servirá para cumprir mais uma meta do Plano Estadual de Cultura (PEC).

Histórico do concurso

Anunciado pelo governador Camilo Santana em janeiro de 2018, o concurso público para a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) é o primeiro a ser realizado pelo órgão em 52 anos de existência.

"A Secult é a secretaria mais antiga do País, com mais de 50 anos, e nunca foi realizado um concurso público para ela", afirmou na ocasião o governador.

"Essa confirmação da realização do concurso para a Secult é o cumprimento de um compromisso do Plano de Governo os 7 Cearás, que prevê a realização do concurso público, do plano de cargos e carreiras e a reestruturação da Secretaria. Além de ser um compromisso do governador, também é um compromisso institucional", ressaltou o secretário Fabiano Piúba.