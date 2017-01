Bolsas de mestrado para professores de inglês

00:00 · 14.01.2017

Os professores de inglês que querem se especializar fora do país têm a oportunidade de fazer isso gratuitamente!

A Universidade de Warwick, na Inglaterra, abriu inscrições para o seu programa de bolsas que, anualmente, seleciona 12 profissionais para o mestrado English Language Teaching.

As inscrições vão até 16 de janeiro.

Para se candidatar, é preciso ter ao menos dois anos de experiência no ensino do idioma, nota mínima de 6,5 no IELTS e demonstrar como você pretende melhorar o ensino de inglês no Brasil.

O programa dura um ano no total e tem todos os custos cobertos, incluindo anuidade, passagens, o visto e uma quantia mensal para auxílio.

Quem tiver interesse, deve preencher um formulário online no site da universidade com suas ideias para o mestrado, além da indicação de duas pessoas que possam escrever cartas de referência.

Os aprovados serão entrevistados e convidados a se candidatarem para a etapa seguinte.

O curso deve iniciar em outubro de 2017.

Warwick vem crescendo no ranking das universidades, permanecendo consistentemente entre as 10 mais cotadas. Na última pesquisa, a universidade era a quinta instituição de pesquisa no Reino Unido.

Http://www2.Warwick.Ac.Uk/fac/soc/al/study/ma/apply