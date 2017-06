Bolsa para graduação na Nova Zelândia

00:00 · 10.06.2017

Que tal estudar em um lugar cercado pela natureza, lindo e vizinho da Austrália? A Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, está com inscrições para bolsas de estudos para graduação. As inscrições vão até 15 de agosto.

É uma universidade pública da Nova Zelândia fundada em 1873, instalada nos subúrbios da cidade de Christchurch.

O programa UC International First Year Scholarship é destinado a quem está entrando no primeiro ano da universidade e, para se candidatar, é necessário ter completado o Ensino Médio e não ter iniciado um curso no país ou pedido transferência para o mesmo.

As bolsas variam entre 10 mil e 20 mil dólares neozelandeses e exigem que os alunos participem de atividades comunitárias dentro do campus. Antes de concorrer à bolsa, é preciso se inscrever em um curso de graduação da instituição, que atende áreas como Administração, Direito, Letras, Ciências e Artes.

É preciso ter domínio em inglês para se candidatar, porém, o nível solicitado varia conforme o curso.

A candidatura é feita por meio de um formulário online e serão levados em consideração o desempenho escolar, o potencial de liderança, o envolvimento em atividades culturais, esportivas e comunitárias e experiências internacionais. As dicas são da Universia.

