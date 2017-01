Bolsa integral para mestrado na Holanda

00:00 · 07.01.2017

Sonha em estudar na Holanda? Então, essa é a sua chance! A Universidade de Utrecht abriu seu programa de bolsas de mestrado: serão 20 oportunidades para estudantes que não possuem passaporte europeu nas mais diversas áreas. As inscrições vão até o dia 1º de fevereiro de 2017.

Além da isenção total dos valores da anuidade, a bolsa, que tem duração total de até dois anos, ainda pode dar uma ajuda de custo de 11 mil euros. Para concorrer, é preciso primeiro ter se candidatado em algum programa de mestrado da universidade, a opção pela bolsa deverá ser feita na sequência.

Os interessados deverão enviar uma carta de motivação, de recomendação e os exames padronizados, caso haja necessidade. Ainda é precioso preencher um formulário de inscrição e enviar documentos que comprovem que o estudante esteve entre os 10% com melhor desempenho0 em sua turma de graduação.

"A Universidade de Utrecht foi criada em 26 de março de 1636, é uma das mais antigas e a melhor entre as universidades holandesas. Em 2014, apareceu no Shanghai Ranking of World Universities como a 16ª melhor da Europa e a 57ª melhor do mundo. Com mais de 30.000 alunos matriculados e mais de 6.000 docentes e funcionários, o orçamento da Universidade em 2014, foi de 765 milhões de euros. 8.175 publicações foram produzidas". (Wikipedia)

Https://www.Uu.Nl/masters/