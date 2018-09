Barbalha prorroga inscrições para 75 vagas

00:00 · 22.09.2018

Localizado no Cariri, o município de Barbalha se destaca na região por possuir um vasto e preservado sítio arquitetônico ( Foto: Cid Barbosa )

A Prefeitura de Barbalha, no sul do Ceará, prorrogou as inscrições de seu concurso que visa preencher 75 vagas de todos os níveis.

A princípio, o prazo seria até 10 de setembro. Agora, os interessados terão até 4 de outubro para confirmar sua participação pelo site da banca Consulpam (www.consulpam.com.br). São cobradas taxas de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (médio) e R$ 150 (superior).

A prova objetiva também teve sua data adiada, e será aplicada agora no dia 25 de novembro. Também será realizada avaliação de títulos apenas para funções de nível superior.

Oportunidades

Estão em disputa cargos de nível fundamental para cozinheiro (1 posto) e eletricista (2).

Ensino médio é requisito para agente de apoio - CAPS (1), agente de vigilância sanitária (1), atendente de consultório bucal (2), atendente de saúde (5), auxiliar de farmácia (5), digitador (5), recepcionista (2), assistente administrativo (10) e agente municipal de trânsito (2). Exigem certificado de nível técnico as carreiras de técnico em enfermagem (3) e agente rural (1).

Em nível superior há chances como assistente social (1), dentista (1), enfermeiro (10), fisioterapeuta (2), médico geriatra (1), médico oftalmologista (1), médico ortopedista (1), médico PSF (9), psicólogo (2), tecnólogo de alimentos (1), terapeuta ocupacional (1), professor intérprete de Libras (2), nutricionista (2) e fiscal de tributos municipais (1).

Os aprovados deverão atuar nas Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Agrário, Educação, Finanças, Obras e Administração, em regime de 20h a 40h semanais, com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 9.327,73.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por mais dois, a critério do município.