Banco do Nordeste lança edital com 700 vagas

00:00 · 15.09.2018

As chances que exigem nível superior (especialista) do concurso do Banco do Nordeste serão lotadas apenas na cidade de Fortaleza. As oportunidades para nível médio podem ser encontradas em outros municípios

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital do concurso do Banco do Nordeste (BNB) que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do País. Do total de oportunidades, oito são de caráter imediato e 692 para cadastro reserva (CR) de pessoal.

Candidatos com certificado de ensino médio expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas + 496 CR). A remuneração inicial oferecida a quem exerce tal posição corresponde a R$ 2.854,68.

O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR) aceita profissionais com formação superior completa em ciência da computação, engenharia da computação, engenharia da informação, informática, sistemas de informações, tecnologia da informação, processamento de dados, segurança da informação ou tecnologia em telemática.

Também poderão participar da seleção do banco os graduados em outros cursos, caso possuam pós-graduação em informática ou segurança da informação, com carga mínima de 360 horas. O salário é de R$ 4.941,17.

Detalhes

Consta no edital do concurso do Banco do Nordeste que os futuros servidores terão de cumprir jornadas de 30 horas semanais. Os selecionados para especialista também receberão um adicional, se tiverem resultado satisfatório, depois de cumprido o contrato de experiência.

Os benefícios concedidos pela instituição são auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida em grupo e todos os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Haverá ainda possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Vagas

As inscrições serão aceitas a partir das 10h de 24 de setembro até as 18h de 15 de outubro. O formulário cadastral ficará disponível na página eletrônica da banca organizadora, o Cebraspe (www.cespe.unb.br/concursos).

Para efetivar a participação, será necessário realizar o pagamento do boleto da taxa. O valor é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

Todos os concorrentes passarão pela prova objetiva com questões no estilo certo ou errado na data de 25 de novembro, em horários e locais a serem divulgados com antecedência no site do Cebraspe.

A seleção dos candidatos no concurso do Banco do Nordeste ainda constará de teste discursivo para especialista, avaliação biopsicossocial aos que se declararam com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Cidades

Os exames acontecerão em Brasília/DF e nas seguintes cidades: São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Aracaju/SE, Maceió/AL, Vitória/ES, Recife/PE, Salvador/BA, João Pessoa/PB, Teresina/PI, Fortaleza/CE, São Luís/MA, Natal/RN, Barreiras/BA, Vitória da Conquista/BA, Montes Claros/MG, Petrolina/PE, Feira de Santana/BA, Juazeiro do Norte/CE, Teófilo Otoni/MG, Floriano/PI, Irecê/BA, Sobral/CE, Campina Grande/PB, Parnaíba/PI, Itabuna/BA, Linhares/ES, Patos/PB, Mossoró/RN, Juazeiro/BA, Caxias/MA, Caruaru/PE, Teixeira de Freitas/BA, Imperatriz/MA e Garanhuns/PE.

Lotação das oportunidades

As chances para especialista do concurso do Banco do Nordeste serão lotadas apenas na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.

Já as vagas de analista ficarão nos Estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Tais ofertas são para diversos municípios, conforme apresentado no edital.