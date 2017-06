Banco Central solicita abrir mais de 900 vagas

00:00 · 10.06.2017

Conhecido também como Bacen, BC ou BCB, o Banco Central do Brasil encaminhou, no último dia 31 de maio, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) um pedido para a realização de novo concurso público.

Não foi revelada a quantidade de vagas, mas a expectativa é de que a solicitação seja de no mínimo 990 oportunidades - este número se refere ao pedido anterior, enviado em 2015.

É grande a expectativa para a abertura do concurso do Banco Central principalmente devido à sua grande defasagem de pessoal e à pressão por parte dos sindicatos. No momento, existem mais de 2.000 postos vagos, sem contar com as futuras aposentadorias, ou seja, cerca de 36% do quadro de pessoal do Bacen não está preenchido.

O déficit total é de 2.356 servidores, sendo 1.944 analistas, 289 técnicos e 123 procuradores - vale ressaltar que o número pode sofrer alterações a qualquer momento.

Em entrevista anterior, o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Dario Piffer, chegou a comentar que o BC não consegue atender a toda demanda e que "essa situação traz problemas de toda ordem, sendo uma das áreas mais prejudicadas a da fiscalização; por conta disso, o Banco Central prioriza somente as demandas consideradas mais importantes".

Pedido anterior

Em 2015, o BC encaminhou ao Planejamento pedido para a abertura de concurso para o preenchimento de 990 vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 17.788,33.

Os cargos contemplados na solicitação foram os de técnico, analista e procurador. A distribuição das ofertas é de 150 vagas de nível médio para a função de técnico, com remuneração inicial de R$6.463,44.

E ainda 840 chances para quem possui ensino superior, sendo 800 para analista, com ganho de R$ 16.286,90; e 40 para procurador com salário de R$ 17.788,33. Nos valores mencionados já está incluído o auxílio-alimentação de R$ 458.

Últimos concursos

Em 2013, o Banco Central promoveu seleção com 500 vagas destinadas aos cargos de técnico e analista. Na ocasião, a banca organizadora foi o Cespe/UnB e a remuneração inicial oscilou entre R$ 5.158,23 e R$ 14.289,24.

A carreira de técnico apresentou 100 oportunidades e estava dividida entre as áreas de suporte técnico-administrativo e segurança institucional. Para o cargo é exigido nível médio completo.

Destinado a profissionais de nível superior, a função de analista (400) estava distribuído em seis áreas de conhecimentos: análise e desenvolvimento de sistemas, suporte à infraestrutura de tecnologia da informação, política econômica e monetária, contabilidade e finanças, infraestrutura e logística, e gestão e análise processual.

Para este concurso, os profissionais foram lotados em Brasília (DF), Belém (PA), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS).

Em agosto de 2013 foi publicado edital com 15 oportunidades para a função de procurador. Do total de ofertas, 14 foram para Brasília e uma para Belém.

A organização também ficou a cargo do Cespe/UnB.