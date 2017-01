Banco Alfa abre oportunidade no Ceará

00:00 · 14.01.2017

O Programa de Trainee Banco Alfa 2017 busca jovens talentos, com o objetivo de desenvolver suas habilidades e prepará-los para assumir posições de liderança e destaque em nossas empresas. As inscrições vão até o dia 9 de janeiro.

As estratégias do programa foram elaboradas pensando na evolução da carreira dentro do grupo, além disso, avaliações e feedbacks constantes serão realizados, oferecendo o acompanhamento e desenvolvimento do potencial de cada trainee.

São pré-requisitos: formados entre julho de 2015 e dezembro de 2016 nos cursos de Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Matemática, Física ou áreas afins; Inglês a partir do avançado; e Disponibilidade para viagens.

http://www.ciadetalentos.com.br/traineebancoalfa/