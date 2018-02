Bahia: quase 700 postos de porteiro

00:00 · 24.02.2018

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC/BA) publicou edital de processo seletivo para preencher 691 vagas temporárias de agente de portaria (porteiro) distribuídas entre unidades de ensino de todo o Estado.

Destinada a profissionais com nível médio incompleto, a carreira conta com vencimentos iniciais de R$ 1.283,91, além de benefícios como auxílio-refeição e assistência médica. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.

Algumas das cidades com vagas são as de Camaçari, Feira da Mata, Itacaré, Jacobina, Maragogipe, Morro do Chapéu, Pilão Arcado, Remanso, Santana, Senhor do Bonfim, Serra Dourada, Sobradinho, Vera Cruz, Wenceslau Guimarães, entre muitas outras. Não há ofertas em Salvador.

Será possível se inscrever no concurso da Educação/BA entre 8h de 23 de fevereiro e 23h59 de 2 de março, mediante a realização de cadastro no site www.selecao.ba.gov.br. As inscrições são gratuitas.

Os candidatos serão avaliados em etapa única, por meio de análise curricular, entre 13 e 27 de março, que verificará dois quesitos: experiência e a qualificação profissional. A divulgação do resultado final está prevista para 7 de abril.

Os aprovados terão vínculo inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 24, de acordo com o edital do concurso da Secretaria da Educação da Bahia. Os contratos serão feitos sob regime Especial de Direito Administrativo REDA.