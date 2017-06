Aprenda a receber feedback

00:00 · 10.06.2017

Muito se fala da importância de receber feedback, mas essa não é uma atividade simples. Principalmente porque o feedback ainda é muito confundido com crítica e é comum causar reações desconfortáveis. Como seria, então, receber as temidas críticas com tranquilidade?

Muitas empresas têm encorajado o feedback, em que os gestores também são avaliados pelos funcionários. Então, como receber bem as críticas e tirar o melhor proveito desta prática?

Sabemos que a prática de dar feedback otimiza a produtividade do negócio, e também é positiva para que todos falem a mesma língua.

Para facilitar este momento, seguem algumas dicas:

Esteja aberto para ouvir os seus colaboradores, não fique na defensiva e evite, a cada ponto, justificar, ou interromper.

Mantenha a postura durante a conversa, para que haja bom senso e assim exista a possibilidade de gerar excelentes resultados, melhorando o relacionamento e a confiança.

Mantenha o diálogo aberto, esteja disponível para conversas e demonstre capacidade para receber criticas. O papel do líder é estimular seu funcionário e desenvolvê-lo. Numa relação de trabalho positiva, uma boa comunicação é fator determinante para o sucesso. Aprenda a dar e receber feedback.

Madalena Medeiros - Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora