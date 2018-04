Aprenda a controlar a sua ira no trabalho

00:00 · 28.04.2018

Para muitas pessoas, a ira é uma reação imediata. Ao invés de melhorar a situação que a provocou, ela simplesmente causa mais problemas. Confira a seguir algumas dicas da Universia para lidar com a sua ira com mais sucesso no ambiente de trabalho:

1 - O que desperta a sua ira

Descobrir por que uma pessoa ou situação faz você perder o controle permite que esteja alerta para que, quando a situação se repita, saiba como agir.

2 - Contar até 10

Uma vez que você reconheça que está "dominado" pela ira, comece a contar até 10 antes de agir. Isso vai te dar tempo para se acalmar e analisar a situação. Assim, você poderá determinar qual será a atitude mais correta e produtiva a tomar. Reservar alguns minutos antes de agir permitirá controlar a suas emoções, ao invés de estar à mercê delas.

3 - Expresse os sentimentos

Após recuperar a calma, expresse os seus sentimentos de uma maneira equilibrada, sem acusar ninguém. Apenas comente como se sente. Se a ira voltar a aparecer, pense muito antes de falar. Pergunte a você mesmo: "o que vou dizer e a forma que vou dizer pode melhorar a situação?".

4 - Busque soluções

Ao buscar por uma solução você experimentará um grande alívio e se sentirá mais no controle da situação. Aprender a viver com situações difíceis e ser tolerante com as pessoas irritantes é um sinal de amadurecimento.

5 - Use o humor

Às vezes, a melhor resposta é rir. Tente ver o lado humorado da situação que te irrita. É certo que o riso é o melhor remédio para a alma.

6 - Movimente-se

Fazer qualquer exercício é fabuloso para reduzir o estresse e descarregar a ira. A atividade física prova no cérebro uma descarga de endorfina, o chamado humor do prazer.

7 - Exercícios de relaxamento

Praticar yoga, meditar e fazer exercício de respiração profunda nutre mente, corpo e espírito. Se apesar dos esforços você não conseguir controlar a ira, é importante buscar ajuda profissão.