Alta inscreve para programa Jovens Talentos

00:00 · 24.02.2018

A Alta Genetics, líder no mercado de melhoramento genético de bovino, está com as inscrições abertas em seu programa de trainee. Ao todo, são seis vagas disponíveis para área de zootecnia ou medicina veterinária. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro.

O programa Jovens Talentos tem duração de três anos, sendo dividido em duas etapas. Na primeira, os participantes deverão atuar na matriz da Central, em Uberaba (MG) no período de um ano. Os dois anos restantes serão na cidade direcionada pela empresa.

Para participar os candidatos podem ter concluído a graduação há três anos (dez/14) ou finalizar a graduação até julho de 2018. É importante que os interessados tenham disponibilidade para viagens e mudança de residência.

Jovenstalentos@altagenetics.com.br