AGU e CGE/CE definem bancas de seus próximos concursos

00:00 · 22.09.2018

Cabe à Advocacia Geral da União representar a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ( Foto: Agência brasil )

Dois processos seletivos prometem motivar os concurseiros em breve. A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE) acabam de definir as bancas organizadoras de seus próximos processos seletivos. Isso significa que os editais devem ser publicados em breve. Prepare-se!

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou, por meio de publicação em Diário Oficial do dia 17 de setembro, a assinatura do contrato com a banca organizadora do seu novo concurso público 2018, autorizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPGD) em 14 de junho.

Agora, com a oficialização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), a publicação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer já nos próximos dias.

A seleção contará com uma oferta de 100 vagas. De acordo com a autorização do MPDG, a publicação do edital de abertura de inscrições da AGU deve ocorrer,no mais tardar, até 14 de dezembro. Porém, uma vez assinado o contrato com a banca, o documento já pode ser liberado pelo órgão.

Segundo a AGU, o órgão vai divulgar seu edital após o resultado do concurso de remoção interna que está em andamento desde agosto.

O concurso da AGU contará com vagas para administrador (48 vagas), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5).

Para todos estes cargos é necessário possuir nível superior, com remuneração inicial de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.

CGE

Por sua vez, a Controladoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE) também definiu o nome da banca organizadora do seu novo concurso público para o preenchimento de 25 vagas para o cargo de analista de controle interno.

A escolhida, de acordo com publicação em Diário Oficial no último dia 14, será o Cebraspe (antiga Cespe/UnB), por meio de dispensa de licitação.

Com isto, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer nos próximos dias, para que o edital de abertura de inscrições possa ser efetivamente publicado.

A seleção é aguardada desde 29 de maio, quando foi divulgada, por meio de publicação em Diário Oficial, a nomeação dos membros da comissão.

Para concorrer ao cargo é necessário apenas possuir formação de nível superior em qualquer área de formação.

A remuneração inicial pode chegar a, aproximadamente, R$ 17 mil, considerando vencimento básico e gratificação de desempenho.

A comissão será presidida pelo servidor Paulo Roberto de Carvalho Nunes e contará, ainda, com os seguintes membros: Lara de Oliveira Osório Ayres, Virgílio Crescêncio Granjeiro, Renata Fimeza Soares e Maria Corcyra Vasconcelos de Saboya.

O último concurso do órgão ocorreu em 2013, quando foram oferecidas 18 vagas para o cargo de auditor de controle interno. A banca organizadora, na ocasião, foi a Universidade Estadual do Ceará (Uece). As oportunidades foram distribuídas pelas áreas de auditoria governamental de processos com foco em riscos (8 ofertas), auditoria em obras públicas (6) e auditoria em tecnologia da informação (4).