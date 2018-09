Agência federal inscreve para 34 vagas

00:00 · 22.09.2018

Seguem abertas até as 22h de 26 de setembro as inscrições para o concurso da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com sede em Brasília (DF), destinado a preencher 34 vagas de assistente e analista, além de oportunidades para cadastro reserva (CR).

São ofertadas nove chances para assistente, carreira que requer ensino médio e paga R$ 2.700,57, e 25 para analista, cargo com exigência de curso superior e vencimentos de R$ 7.313,22.

As colocações para analista estão distribuídas entre cinco áreas: prospecção de projetos (11), aspectos organizacionais internos (6), serviços técnicos em tecnologia da informação (2), prospecção de mercados (6) e serviços relacionados a assuntos jurídicos (CR).

São oferecidos benefícios como auxílio creche e babá; auxílio educação; auxílio idiomas; seguro de vida; plano de assistência odontológica; seguro saúde; vale alimentação ou refeição; vale transporte, auxílio enfermidade; saúde ocupacional; plano de previdência; entre outros.

Inscrição e etapas

As inscrições devem ser efetuadas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades): no site. As taxas custam R$ 64,22 (assistente) e R$ 82,57 (analista).

A seleção envolverá provas objetiva e discursiva, com datas agendadas para 20 de outubro (analista) e 18 de novembro (assistente). Os exames serão aplicados na capital federal, além de Manaus, Porto Alegre, Recife e São Paulo, sendo as quatro últimas opções disponíveis apenas para analista.

O processo seletivo será finalizado com outras duas etapas apenas para analista: análise de títulos, com entrega dos documentos entre 21 e 23 de novembro, e avaliação oral por competências, de 13 a 16 de dezembro.