Aeronáutica: novo concurso tem 358 ofertas

00:00 · 24.12.2016

Um novo concurso aberto pela Aeronáutica vai selecionar 358 profissionais, entre homens e mulheres, para o curso de formação de sargentos.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de mecânica de aeronaves (50 vagas), material bélico (13), comunicações (14), foto inteligência (10), guarda e segurança (30), eletricidade e instrumentos (18), equipamento de voo (6), meteorologia (10), suprimento (14), informações aeronáuticas (10), cartografia (6), desenho (5), estrutura e pintura (8), eletromecânica (12), metalurgia (6), bombeiro (18) e controle de tráfego aéreo (128).

Para participar é preciso ter nível médio completo e idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2018), além de outros requisitos básicos.

Quem for aprovado no concurso e concluir o curso de formação com êxito será promovido a terceiro sargento e passará a contar com salário mensal de R$ 3.325.

As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 19 de janeiro de 2017, por meio do site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (http://ingresso.Eear.Aer.Mil.Br). Será possível se candidatar até o dia 17 de fevereiro. A taxa é de R$ 60.

O processo seletivo para sargento da Aeronáutica é composto por provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica e teste de avaliação do condicionamento físico.

As provas escritas serão aplicadas no dia 14 de maio, nas cidades de Belém/PA, Recife/PE, Fortaleza/CE, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) é ministrado sob regime de internato militar em Guaratinguetá/SP, e tem duração aproximada de dois anos.