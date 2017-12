Aeronáutica: 183 vagas para sargento e salário de R$ 3,5 mil

00:00 · 23.12.2017

A Aeronáutica publicou o edital do concurso para admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento.

Serão preenchidas 183 vagas, de ambos os sexos, para atuação em âmbito nacional.

As ofertas estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30 vagas), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8).

Para ingressar na carreira é necessário ter concluído, com aproveitamento, o ensino médio e/ou o curso técnico, além de não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos até o dia 31 de dezembro de 2019.

A remuneração inicial do 3º sargento é de R$ 3.584.

Como participar

As inscrições serão recebidas entre os dias 8 de janeiro e 6 de fevereiro de 2018. O cadastro deverá ser efetuado em um dos endereços eletrônicos: www.fab.mil.br/eear e http://ingresso.Eear.aer.mil.br/.

O valor da taxa de participação do concurso da Aeronáutica é de R$ 60 e o seu pagamento deverá ser efetuado até a data limite de 9 de fevereiro.

A primeira etapa a ser disputada pelos candidatos será a prova escrita, a ser aplicada em 22 de abril. Ela será composta por questões de múltipla escolha sobre as matérias de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher um dos locais onde desejará realizar a prova: São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Belém/PA, Recife/PE, Fortaleza/CE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Canoa/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR. Ela será aplicada no dia 22 de abril de 2018.

O concurso da Aeronáutica ainda contará com as seguintes etapas: inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; prova prática da especialidade; e validação documental.

O estágio de adaptação será em Guaratinguetá/SP, em 2019, com duração de um ano.