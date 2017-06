Aché abre vagas em programa

00:00 · 10.06.2017

O Aché Laboratórios, empresa 100% nacional, está com inscrições abertas para a seleção de trainee. Os interessados têm até o dia 11 deste mês.

O programa terá duração de 18 meses e visa oferecer aos jovens recém-formados, treinamento e capacitação para a formação de profissionais com conhecimento global do negócio e visão crítica, contribuindo com as mudanças.

São pré-requisitos: Ano de Formação entre Agosto/2015 à Agosto/2017; Inglês mínimo intermediário (nível avançado e fluente para áreas estratégicas); Ter vivência no ambiente corporativo; Disponibilidade para atuar em Guarulhos/SP (12 vagas) e Jurubatuba/SP (2 vagas).

Https://recrutamento.Ciadeestagios.Com.Br/ache/