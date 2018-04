63 ofertas em diversas cidades de Pernambuco

00:00 · 28.04.2018

A Companhia Pernambucana de Saneamento, denominada Compesa, publicou um novo edital de concurso público.

A seleção visa o provimento de 63 vagas, sendo 24 para empregos de nível superior, 11 para curso técnico e 28 para ensino médio. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva para eventuais oportunidades.

A lotação inicial ocorrerá nos municípios de Recife, Caruaru, Gravatá, Vitória de Santo Antão, Petrolina, Garanhuns, Paudalho, Salgueiro e Serra Talhada, podendo ser alocado em quaisquer das unidades da Compesa no estado de Pernambuco.

As inscrições serão recebidas entre as 14h do dia 30 de abril até as 16h do dia 4 de junho, no site da Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/compesa2018), organizadora da seleção.

As taxas custam R$ 69 para ensino médio e técnico, R$ 79 para analista de gestão e R$ 89 para analista de saneamento.

Sobre os cargos

Candidatos com nível médio completo podem concorrer à função de assistente de gestão e serviços comerciais (28 vagas). A remuneração é de R$ 1.442,36.

Já para quem tem o curso técnico, as chances são para o cargo de assistente de saneamento e gestão, nas especialidades de técnico em contabilidade (1) e técnico operacional desenho técnico (2), topografia (2), mecânica (2) e edificações (4). O salário é de R$ 2.108,48.

Nível superior é requisito para analista de saneamento nas especialidades de engenheiro cartógrafo (1), engenheiro eletrônico (1), engenheiro químico (1), engenheiro civil (10) e engenheiro eletrotécnico (2) e analista de gestão nas áreas de administrador (4), gestão de pessoas (2), tecnologia da informação (2) e enfermeiro do trabalho (1). Os vencimentos oscilam entre R$ 6.107,67 e R$ 6.743,28.