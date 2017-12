4 razões para fazer intercâmbio na Inglaterra

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 01:01

1. Aprendizado com turismo - Conhecer a Inglaterra faz parte de qualquer programação turística de quem gosta de novas experiências e pontos mundialmente conhecidos. É o caso do Palácio de Buckingham, o lendário Big Ben, a Torre de Londres, entre tantos e tantos outros.

2. Inglês na Terra da Rainha - Seja na gramática, na conversação e as próprias raízes do idioma: é a chance de estudar exatamente no berço da língua.

3. Conheça outros países na Europa - Toda chance de fazer intercâmbio na Europa coincide com uma outra vantagem bastante atrativa: a possibilidade de locomoção pelo continente europeu. Ao contrário das gigantescas proporções continentais no Brasil, um passeio entre nações da Europa pode ser feito com considerável facilidade e rapidez.

4. Converse e tenha convivência com diversas culturas - Estudar na Inglaterra significa conviver em um país ladeado de cidadãos de diversas nacionalidades. Além de pessoas que estão fazendo intercâmbios, a Inglaterra recebe imigrantes que lá estão para trabalhar e buscar novas oportunidades.