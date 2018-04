27 ofertas para oficial da Marinha em diversas áreas

00:00 · 28.04.2018

Vagas são para ambos os sexos, para atuação em âmbito nacional. O ingresso no quadro técnico da Marinha ocorrerá no posto de primeiro-tenente

Encontram-se abertas as inscrições do concurso da Marinha para ingresso no quadro técnico do corpo auxiliar. A seleção visa o preenchimento de 27 vagas, de ambos os sexos, para atuação em âmbito nacional.

As ofertas estão distribuídas entre as seguintes profissões: Ciências Biológicas (3 vagas), Comunicação Social (4), Direito (4), Informática (6), Oceanografia (2), Pedagogia (2), Psicologia (2), Serviços Social (2) e segurança do tráfego aquário - Engenharia Naval e Ciências Náuticas (2).

Interessados em concorrer a uma das vagas devem possuir nível superior relativo à área a que pleiteiam, idade inferior a 36 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m para ambos os sexos.

O ingresso no quadro técnico da Marinha ocorrerá no posto de primeiro-tenente, cuja remuneração inicial é de R$ 7.796.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.Ingressonamarinha.mar.mil.br até o dia 10 de maio.

Será cobrada uma taxa de participação, no valor de R$ 120, e o seu pagamento deverá ser efetuado até a data de 16 de maio.

A primeira etapa a ser disputada pelos candidatos será a prova escrita objetiva, juntamente com a redação. Com quatro horas de duração, as avaliações serão aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Vila Velha/ES, Salvador/BA, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Belém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, Ladário/MS, Brasília/DF, São Paulo/SP e Manaus/AM.

O concurso ainda contará com as seguintes etapas: verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física; prova discursiva de conhecimentos profissionais para a profissão de direito; avaliação psicológica; verificação de documentos; prova de títulos; e curso de formação de oficiais.