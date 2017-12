227 vagas em unidades de saúde do Interior do CE

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 00:58

Concurso da Fundação Leandro Bezerra de Menezes tem vagas para enfermeiros e outros profissionais da saúde ( Foto: Lucas Moura )

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM), no Ceará, para o preenchimento de 227 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR).

As oportunidades estão distribuídas entre a sede da instituição, em Juazeiro do Norte, no Hospital São Raimundo, no Crato, e na UPA de Aracati. Os salários partem de R$ 1.124,40 e alcançam R$ 3.500.

Cargos disponíveis

Quem possui nível fundamental pode concorrer como auxiliar de copa/cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais e jardineiro.

Ensino médio é requisito para auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de contabilidade, auxiliar de farmácia, auxiliar de faturamentos em contas médicas, auxiliar de tesouraria, motorista, porteiro e recepcionista.

Além de segundo grau, as carreiras de técnico de suporte em informática, técnico em enfermagem (assistencial, imobilização ortopédica, instrumentador cirúrgico e maqueiro), técnico em laboratório, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho requerem diploma de nível técnico.

Em nível superior há opções para administrador, assistente social, biomédico, coordenador de atendimento, enfermeiro assistente I e II, farmacêutico I e II, fisioterapeuta e nutricionista.

Será possível se inscrever até 31 de dezembro, por meio do site da banca Pró-Município (www.promunicipio.com). As taxas custam R$ 40 (nível fundamental), R$ 60 (médio/técnico) e R$ 120 (superior).

Os inscritos farão, em 28 de janeiro, prova objetiva. O exame ocorrerá em Fortaleza, Aracati e Juazeiro do Norte. A seleção prevê ainda análise de títulos, para nível superior, e teste prático, para técnico em radiologia, administrador e enfermeiro.