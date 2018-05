2.467 vagas em Fortaleza com inscrição até domingo

00:00 · 05.05.2018

Há oportunidades para técnico de enfermagem e enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Fortaleza ( Foto: Helosa Araújo )

A Prefeitura de Fortaleza encerra no domingo (6), às 23h59 (horário local), as inscrições para o processo seletivo com oferta de 2.467 vagas temporárias na área da saúde.

O formulário de inscrição está disponível no site https://concursos.fortaleza.ce.gov.br. As taxas custam entre R$ 90 e R$ 160.

As ofertas contam com salários que variam de R$ 1.024,93 a R$ 9.817,37, para jornadas semanais de 24h a 40h ou em escala 12x36h.

Cargos

Estão em disputa 35 postos de nível fundamental para auxiliar em saúde bucal atenção secundária. Com ensino médio e, em alguns casos, formação técnica, é possível concorrer como técnico de enfermagem (859 chances), motorista socorrista (62), auxiliar de prótese dentária (2), auxiliar de farmácia (34), técnico de laboratório (89), técnico de radiologia (69), técnico de imobilização (3), técnico de prótese dentária (2) e massoterapeuta (13).

Em nível superior há ofertas para enfermeiro (487), assistente social (97), fisioterapeuta (111), nutricionista (35), psicólogo (90), educador físico (24), terapeuta ocupacional (67), bioquímico (32), fonoaudiólogo (9), farmacêutico (57) e médico para as seguintes especialidades: psiquiatra (16), clínico geral (88), socorrista (48), cirurgião geral (31), traumato-ortopedista (11), anestesiologista (11), ginecologista (1), intensivista (10), neonatologista (14), obstetra (24), pediatra (34) e radiologista (2).

A prova objetiva será realizada no dia 27 de maio. Para os inscritos ao cargo de médico, a aplicação é no dia 3 de junho. Candidatos a motorista socorrista também passarão por prova de prática de direção.

Os aprovados serão contratados por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.