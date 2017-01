2.254 vagas na Marinha e Aeronáutica

00:00 · 28.01.2017

Para se candidatar a uma das 1.240 vagas para aprendiz-marinheiro da Marinha o candidato deve ser do sexo masculino com idade entre 18 e 21 anos (em 1º de janeiro de 2018) e ter ensino médio completo. Também deve ser solteiro ( Foto: José Leomar )

Três concursos, sendo dois da Marinha e um da Aeronáutica, abriram juntos 2.254 vagas para jovens com ensino fundamental, médio ou técnico, em postos temporários ou de carreira. Os salários podem atingir o valor de R$ 3.325,00. Confira:

Sargento da Aeronáutica

O concurso aberto pela Aeronáutica visa selecionar 358 profissionais, entre homens e mulheres, para o Curso de Formação de Sargentos.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de mecânica de aeronaves (50 vagas), material bélico (13), comunicações (14), foto inteligência (10), guarda e segurança (30), eletricidade e instrumentos (18), equipamento de voo (6), meteorologia (10), suprimento (14), informações aeronáuticas (10), cartografia (6), desenho (5), estrutura e pintura (8), eletromecânica (12), metalurgia (6), bombeiro (18) e controle de tráfego aéreo (128).

Para participar é preciso ter nível médio completo e idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2018), além de outros requisitos básicos.

Quem for aprovado no concurso e concluir o curso de formação com êxito será promovido a terceiro sargento e passará a contar com salário mensal de R$ 3.325.

Inscrições deverão ser realizadas até 17 de fevereiro pelo site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (http://ingresso.Eear.Aer.Mil.Br). A taxa custa R$ 60.

Praças da Marinha

O concurso aberto pela Marinha vai selecionar, entre homens e mulheres, 656 profissionais de níveis fundamental e médio para o serviço militar voluntário temporário (SMV) como praça de 2ª classe.

Foram divulgados, ao todo, editais por nove Distritos Navais. As ofertas são para atuação nas áreas industrial e de saúde e estão distribuídas entre o Distrito Federal e 16 Estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As inscrições para o concurso serão recebidas até 3 de fevereiro, com taxa de R$ 50. Acessando o site da Marinha (www.Ensino.Mar.Mil.Br), na opção "serviço militar voluntário".

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 e menos de 45 anos na data da incorporação. Os salários são de aproximadamente R$ 2.100 para funções de nível fundamental e R$ 2.900 para nível médio/técnico.

Aprendizes-marinheiros

A Marinha também abriu concurso para preencher 1.240 vagas de aprendiz-marinheiro. Deste total, 248 postos são reservados a participantes que se declararem negros.

Podem se inscrever candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 21 anos (em 1º de janeiro de 2018) e ensino médio completo. Além disso, os concorrentes devem ser solteiros ou não possuir união estável.

Com duração de 48 semanas, o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) é realizado sob regime de internato nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) em Fortaleza/CE, Recife/PE, Vitória/ES e Florianópolis/SC.

As inscrições podem ser feitas de 1° de fevereiro a 6 de março pelos sites www.Ensino.Mar.Mil.Br ou www.Ingressonamarinha.Mar.Mil.Br. A taxa custa R$ 30.