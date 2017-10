125 vagas abertas em Deputado Irapuan Pinheiro

00:00 · 14.10.2017

Estão abertas até o dia 29 de outubro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro, município do Sertão Central, que abriu 125 vagas, além de formar cadastro reserva. As remunerações variam de R$ 937,00 a R$ 3.000,00 e a carga horária pode ser de 20h, 30h ou 40h semanais.

As oportunidades que aceitam o nível fundamental incompleto são de auxiliar de serviços gerais (9), cozinheiro (2), gari (10), motorista categoria B (4), motorista categoria B - primeiros socorros (1), motorista categoria D (8), motoqueiro (2), operador de máquinas pesadas (9), vigia (5), encanador (1) e operador de sistema de estação de tratamento de água e esgoto (1). Alguns cargos requerem carteira de habilitação ou conhecimento na área.

Já para concorrer a agente comunitário de saúde (12), agente e combate às endemias (2) é necessário ter concluído o ensino fundamental.

Candidatos com nível médio concorrem a agente administrativo (12), agente de vigilância sanitária (1), auxiliar de saúde bucal (2), técnico em enfermagem (5), técnico em radiologia (2) e secretário escolar (1).

As carreiras que requerem diploma de nível superior são de assistente social (2), auditor de tributos (2), cirurgião dentista (3), enfermeiro (4), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), médico (3), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (1), psicopedagogo (1) e supervisor pedagógico (1).

Serão selecionados também 15 professores, que precisam ter Licenciatura, em diversas áreas.

Inscrição e seleção

A ficha de inscrição está disponível no site www.Idib.Org.Br. O valor da taxa é de R$ 60, R$ 80 ou R$ 120, dependendo da posição pretendida. Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, a ser aplicada no dia 10 de dezembro, e avaliação de títulos.