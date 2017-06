100 ofertas para Fundação em PE

00:00 · 10.06.2017

Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Pernambuco, abriu as inscrições do processo seletivo que disponibiliza 100 vagas temporárias para a função de agente socioeducativo, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência.

Destinada a profissionais com ensino médio, a carreira conta com vencimentos iniciais de R$ 1.320. O regime de trabalho segue escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso.

Os novos agentes vão trabalhar com jovens infratores, em unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de várias regiões do Estado.

As chances estão distribuídas entre cinco municípios: Vitória de Santo Antão (17 postos), Caruaru (17), Garanhuns (60), Petrolina (3) e Arcoverde (3).

Os profissionais contratados terão vínculo inicial de até 24 meses, com possibilidade de prorrogação por duas vezes, até atingir o limite de seis anos.

Será possível se inscrever no concurso da Funase até 14 de julho, pelo site www.Institutodarwin.Org. A taxa para participar custa R$ 40.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, tendo como critérios de avaliação: experiência profissional e formação escolar.

Os documentos deverão ser anexados ao formulário de candidatura. O resultado final está previsto para ser divulgado em 14 de agosto.

O concurso da Funase terá valida de dois anos, prorrogável por mais dois, a critério do órgão.