Vida e morte às margens da rodovia

Em meio a um dos pontos mais caóticos da rodovia está o quiosque Caldo de Cana do Velho Chico Oliveira. O proprietário, Francisco Hélio de Oliveira, 55, trabalha ali há mais de seis anos. Todos os dias, das 5h30 até 13h, atendendo a várias pessoas que param para pedir informação, tomar um caldo de cana e trocar um dedo de prosa.

Ele foi parar ali depois de perder o filho em um acidente de trânsito no próprio Anel Viário, a poucos metros de onde está hoje. "Foi no dia 24 de janeiro de 2009. Ligaram às 2 horas da manhã para avisar. Ele estava de moto e um caminhão o pegou ali, em frente aquela churrascaria (aponta). Teve até cobertura de televisão", relembra.

Para além das questões econômicas, as péssimas condições da via também são uma ameaça à vida de pedestres e motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos 2.375 acidentes registrados no Ceará em 2016, 280 ocorreram no Anel Viário, 12% do total. Ao todo, foram 78 ocorrências graves que deixaram 235 feridos e 17 mortos apenas no ano passado.

Pai e filho trabalhavam na época fazendo serviços de tele-entrega em motocicletas. Depois do acontecido, Oliveira desistiu da profissão por conta do risco que ela impunha. "A gente trabalhava só de noite. Depois que ele morreu, eu ia nos cantos, parava, começava a chorar. Aí larguei", conta ele.

A venda de caldo de cana é o único sustento dele para ajudar nas contas de casa, que divide com a esposa e com uma filha. Naquele ponto, escolhido por ser próximo à sua residência, ele diz já ter visto, no mínimo, quatro acidentes que resultaram em morte. "Ontem mesmo (21 de dezembro), teve uma batida com oito caminhões. Isso aqui ficou tudo parado. Na hora que saí, ainda não tinham resolvido", observa Oliveira.

Apesar do movimento intenso de carros, caminhões e transeuntes, quando acontece algo que atrapalhe o tráfego, ele também sente o impacto no seu faturamento, uma vez que menos pessoas param para fazer um lanche. O fim das obras é visto por Oliveira como urgente e necessário, mesmo que seu negócio precise mudar de lugar. "Vou ficar ali na calçada", mostra o comerciante, prevendo um futuro ainda incerto.

À espera do desenvolvimento

Estevam Olinda, 42 anos, gerente do posto de combustível Pioneiro

Trabalhando no Posto Pioneiro, às margens do Anel Viário, há 16 anos, o gerente Estevam Olinda, 42, testemunhou o crescimento da região. Antes isolado em meio a um matagal, ele conta que a obra de ampliação da via, mesmo inacabada, já proporcionou maior visibilidade ao estabelecimento, que virou um tradicional ponto de parada de caminhoneiros. Não faltam clientes.

A duplicação ainda não chegou ao trecho próximo à rotatória da Ceasa, onde fica localizado o estabelecimento, e deverá tomar uma parte do posto para ser construída. Ele informa que, há anos, foi feito um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e que "já está tudo acertado", embora não se tenha certeza das necessidades do projeto, que, segundo ele, foi modificado três vezes. De acordo com Estevam, o que se pode ter certeza, até o momento, é que o estabelecimento não perderá uma de suas bombas de gasolina.

"O máximo que pode acontecer é que a gente não tenha os dois lados de uma das ilhas para abastecer. Vamos ainda fazer uma reforma, mas estamos esperando para ver como isso vai ficar. De qualquer forma, teremos que mexer em algo e estamos preparados", afirma.

Ele lamenta a demora para a conclusão das obras e avalia que a duplicação vai melhorar a visibilidade e a rentabilidade do posto. "A gente sofre muito com o engarrafamento. Não tenho dúvida que a reforma vai ser boa, porque vai passar muito mais carro, por ser mais rápido", acrescenta.

Em meio ao inacabado

Vanderlânia Rodrigues da Silva, 39, proprietária do restaurante Ferradura

Cercada de quadros de cavalos e adereços de tema equestre, Vanderlânia Rodrigues da Silva, 39, comanda juntamente com o marido o restaurante Ferradura, que fica ao lado do Clube do Vaqueiro. Neste ponto do Anel Viário, entre a CE-040 e a BR-116, as duplicações já estão em estado avançado e já foram liberadas para o tráfego, mas os problemas persistem.

Segundo Vanderlânia, além do longo congestionamento em determinados pontos da via, os retornos, que estão inacabados, geram muitas dificuldades para os veículos que trafegam na rodovia. Como o meio-fio da obra não foi finalizado, há desnível do asfalto com o espaço do retorno, que não tem pavimentação e é repleto de buracos.

"Se não tiverem costume de andar pelo Anel Viário, os carros passam do retorno, porque não tem nenhuma sinalização. Mesmo quando vê, não consegue entrar porque está muito em cima já. Só sabe quem está passando por aqui todo dia", explica a empresária, destacando o impacto que a situação tem sobre o seu negócio.

Obstáculos na estrada

Nidervaldo Targino, 46, caminhoneiro que sempre usa o Anel Viário

Circulando pelas estradas brasileiras há 25 anos, o caminhoneiro Nidervaldo Targino, 46, natural da Paraíba, passa pelo Anel Viário todas as semanas. Segundo conta, a rodovia está melhor que antes, quando ainda era estreita e repleta de buracos, mas continua sendo um gargalo para o transporte do Estado.

"Já melhorou bastante, mas ainda tem problema porque tem muito congestionamento, acidentes", pondera.

Ele afirma já ter ficado diversas vezes por até quatro horas em congestionamentos em diferentes trechos da via. Situação que atrapalha o descarregamento da produção por conta dos horários de funcionamento das empresas. "Por conta do tempo perdido no engarrafamento, geralmente, chego na firma tarde. E aí tem que esperar o outro dia para descarregar a mercadoria", lamenta o caminhoneiro.

Targino conta que, nesses casos, fica no prejuízo porque não recebe pagamento pelo tempo de espera até o dia seguinte. O caminhão é sua principal fonte de renda, com a qual ajuda a manter a esposa e seus quatro filhos na Paraíba. Ele espera que esses problemas de congestionamento sejam minimizados com o término das obras de duplicação da rodovia.

Trânsito caótico no dia a dia

José Evandro Gadelha, 54, proprietário de borracharia

Há 18 anos, José Evandro Gadelha, 54, trabalha às margens do Anel Viário e da Avenida Central da Pajuçara, em Maracanaú, em um dos pontos mais críticos da obra. Hoje com uma borracharia, ele diz que o trânsito no local parece o que se vê na China. "Um entra por um lado, outro por outro, é tudo atrapalhado", comenta.

Como a duplicação termina ali, com desnível de asfalto e muita areia, José Evandro conta que a poeira é insuportável no local. "Se eu lavar um carro aqui de manhã, de tarde tem que lavar de novo. Não tem quem aguente", lamenta, destacando que se qualquer carro tiver um problema e precisar parar no local, o congestionamento duplica.

Ele lamenta que as obras dos viadutos tenham sido iniciadas pelo trecho em Caucaia, defendendo que o fluxo em Maracanaú é muito maior por conta da movimentação do Distrito Industrial. Também afirma ter modificado seus horários para não pegar o congestionamento. "Eu venho bem mais cedo porque, se deixar para 7h30, não passo dali".